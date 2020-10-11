ضمن مبادرة "عالأرض".. نصب كاميرات مراقبة في قرية كيسان لرصد هجمات المستوطنين

وطن: يعكف فلسطينيون على وضع نظام مراقبة بكاميرات الفيديو في قرية نائية بالضفة الغربية لرصد اعتداءات مستوطنين بشكل متكرر عليهم.

ويأمل مؤسسو المشروع أن تساعد كاميرات المراقبة التلفزيونية حول قرية كيسان، الواقعة في منطقة خاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال العسكرية، في ردع المهاجمين.

وقال علي فرج أحد المؤسسين إن المبادرة "تهدف إلى الحد ‏من الهجمات ‏الاستيطانية بكل قرانا.. (على) ولادنا و‏أطفالنا إلي بيعيشوا هون".

وقال أحمد عيسى وهو مؤسس آخر للمشروع إن الكاميرات وضعت في عشرة مواقع وسيجري توصيلها بتطبيق على هاتف محمول يحذر السكان من أي اعتدء ويسجل الوقائع التي يقولون إنها تحدث لكن عادة ما تمر دون توثيق.

وقال فرج إن كيسان والقرى المجاورة شهدت أكثر من 450 واقعة تشمل مستوطنين منها اعتداءات على أشخاص وإلحاق أضرار بمساكن.

ومشروع الكاميرات تموله مبادرة "عالأرض" التي أسسها بشار المصري.

ومول المصري في بادئ الأمر ستة مشروعات في مناطق نائية قائلا إنها "تهدف لتشجيع الناس على الإمساك بزمام الأمور فيما يتعلق بوقف التوسع الجنوني للمستوطنات".

وقال فرج "‏السلطة الوطنية بتقدرش تدخل ‏(المنطقة) ... ‏من واجب المجتمع الأهلي ‏أو المجتمع المدني ‏يغطي الثغرة".

(رويترز)