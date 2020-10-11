"الصحة": تسجيل 3 حالات وفاة و422 اصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، مواطنة 83 عاماً من بيت سيرا بمحافظة رام الله والبيرة كانت تعاني من ارتفاع بضغط الدم ومرض السكري، مواطنة 77 عاماً من طولكرم كانت تعاني من التهاب وفشل رئوي، وطفلة 14 عاماً من حلحول بمحافظة الخليل كانت تعاني من فشل كلوي.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 655 حالة في المحافظات الشمالية (66 الخليل، 57 جنين، 22 طولكرم، 21 قلقيلية، 5 سلفيت، 370 ضواحي القدس، 79 نابلس، 29 بيت لحم، 6 طوباس).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (71)، محافظة نابلس (27)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (1)، محافظة رام الله والبيرة (29)، جنين (43)، أريحا والأغوار (22)، سلفيت (3)، طولكرم (31)، قطاع غزة (87)، ضواحي القدس (5).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

