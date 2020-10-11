قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم رام الله والبيرة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فصباح اليوم محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت مصادر محلية ان قوات كبيرة من اليات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في المحافظة منها مخيم الامعري ومنطقة سطح مرحبا.

وقالت المصادر ان قوات الاحتلال نشرت جنود قناصة على اسطح بعض المنازل قي مخيم الامعري، كما أغلقت الطريق المؤدية للمخيم، ومنعت حركة المواطنين في محيطه واقتحمت أحد منازل المواطنين.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم، اطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة النارية تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة 10 منهم بالرصاص الحي، وإثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، واعتقلت 3 مواطنين.