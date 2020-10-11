حزب الشعب يدعو لتحرك فوري وعاجل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس

وطن: دعا حزب الشعب الفلسطيني الهيئات الدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس، المعتقل في سجون الاحتلال والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 75 يوماَ، مطالباَ أيضاَ بتحرك شعبي للتضامن معه واسناده.

ودعا الحزب في بيان صحفي وصل وطن نسخة عنه دول العالم والهيئات الدولية كافة بما في ذلك الصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، للتحرك والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الخرس المعتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 75 يوماَ على التوالي، احتجاجاَ على استمرار اعتقاله "الاداري" التعسفي.

واكد بيان الحزب إن المعتقل الأخرس المحتجز في مستشفى "كابلان" تحت الحراسة العسكرية، يصارع الموت وإن لم يجري التدخل المباشر والعاجل من أجل الافراج الفوري عنه وتأمين العلاج المناسب له لإنقاذه حياته، فإن شعبنا قد يفقد أسيراَ جديداَ جراء الممارسات الاجرامية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي واستمرار الصمت الدولي تجاهها.

وحمل حزب الشعب حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقل الأخرس وكل أسرى شعبنا، معتبرا حالة الصمت الدولي عامل تشجيع على جرائم الاحتلال تجاه شعبنا.

وطالب الحزب القيادة الفلسطينية بسرعة تفعيل كل أدواتها الدبلوماسية والقانونية والإعلامية لتحشيد الرأي العام الدولي لنصرة قضية المعتقل الاخرس وانقاذ حياته. كما يدعو للتحرك الشعبي للتضامن معه وإسناده.

