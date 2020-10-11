قيمتها 100 ألف شيكل .. مصرف "الصفا" الإسلامي يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى ضمن حملة حسابات التوفير

وطن: أعلن مصرف الصفا الإسلامي عن نتائج السحب الأول للجائزة الكبرى للعام 2020، وذلك ضمن حملة حسابات التوفير حيث فاز بالجائزة وقيمتها 100 ألف شيكل السيد ثائر يوسف ابراهيم عساف والمدخر لدى المصرف في فرع جنين،وتم السحب على الجائزة الكبرى في مقرّ الإدارة العامة لمصرف الصفا "الإسلامي" في الماصيون برام الله بطريقة آلية عبر الحاسوب لجميع الحسابات التي تنطبق عليها شروط الحملة.

وبهذه المناسبة هنأ مدير عام مصرف الصفا السيد نضال البرغوثي الفائز ثائر عساف لفوزه بالجائزة الكبرى، متمنياً له دوام التوفيق، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي منحها جمهور العملاء للمصرف الإسلامي الأحدث في فلسطين.

وأكد البرغوثي أن مصرف الصفا حرص منذ اليوم الأول لإطلاق برنامج التوفير في البحث عن فرص مميزة لمكافأة عملائه، بما يسهم في تحقيق تطلعاتهم، والعمل على تعزيزً ثقافة الادخار وفق أصول الشريعة الإسلامية، مشدداً على التزام المصرف تجاه عملائه عبر توفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المتغيرة،ومعايير الصيرفة الإسلامية.

وأشار البرغوثي أن هذا السحب هو الأول على الجائزة الكبرى لهذا العام، وان شهر كانون أول المقبل سيتم خلاله السحب على جائزتين بقيمة 200 ألف شيكل لفائزين اثنين، وأن البرنامج سيستمر بالسحب على جوائزه اليومية والبالغة قيمتها 2000 شيكل حتى نهاية العام.

وتشمل شروط الدخول بالسحب على جوائز حسابات التوفيرفتح حساب توفير بمبلغ 100 دولار كحد أدنى أو ما يعادلها من العملات الأخرى، كما بإمكان العملاء تغذية حسابات التوفير بإضافة مبلغ 100 دولار إلى حساب التوفير لزيادة فرص الربح.