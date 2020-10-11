المنظمة الدولية للعمل التطوعي تكرم رواد العمل التطوعي على مستوى العالم العربي

وطن: كرمت المنظمة الدولية للعمل التطوعي يوم امس السيدة جهاد ابو غوش امين سر جمعية اصدقاء مرضى الثلاسيميا والدكتور عكرمة صبري الى جانب ثلة من قيادات العمل التطوعي على مستوى العالم العربي وذلك ضمن احتفالية تم تنظيمها عبر تقنية تطبيق زووم.

وقد تحدث الاستاذ وليد العريان رئيس المنظمة الدولية للعمل التطوعي في مقدمة الاحتفال مشيدا بقيمة و اهمية العمل التطوعي للنهوض بالمجتمعات. و اضاف السيد العريان الى خطة المنظمة الدولية للعمل التطوعي لتشجيع الشباب و الشابات للانخراط في هذه المبادرات والتي تشمل مختلف المناحي في العمل المجتمعي الانساني والصحي و التنموي و غيرها من المجالات تشمل خطة المنظمة الدولية استقطاب مليون شاب و شابة للانضمام اليها.

وقد استهل الاحتفال كلمة افتتاحية لسماحة الدكتور الشيخ عكرمة صبري مشيدا بأهمية العمل التطوعي في بناء الافراد و المجتمعات و البعد العقائدي لذلك وخاصة في ظروف المجتمع الفلسطيني على وجه التحديد الرازح تحت الاحتلال و التحديات التي يواجهها المقدسيون وسكان فلسطين للمحافظة على الوجود العربي و الاسلامي في ارض الاسراء و المعراج. و حيى الشيخ الدكتور عكرمة صبري القائمين على هذا الجهد المتميز.

ودعا الى تعزيز مثل هذه المبادرات و تواصلها احياءً لهذا النهج الطيب و الذي يعتبره الاسلام حسبة في سبيل الله. وقد اشادا الاستاذ العريان بدور الجمعيات العربية الناشطة و القائمة على مبدأ التطوع في مختلف الدول.

بدوره فتح الناطق الاعلامي الاستاذ رشيد زغارمن الجزائر المجال امام المكرمين و البالغ عددهم مائة من الناشطات والناشطين في مجالات العمل المجتمعي التطوعي للحديث عن تجربتهم في هذا المجال. و في كلمتها استهلت السيدة جهاد ابو غوش امين سر جمعية اصدقاء مرضى الثلاسيميا الاشادة بمسيرة عطاء و تطوع مستمرة منذ ربع قرن من العمل الانساني الدؤوب.

وقد اشارت السيدة ابو غوش الى اهمية الدور المجتمعي الذي قامت به جمعية اصدقاء مرضى الثلاسيميا في المجتمع الفلسطيني و الذي تكلل بالسيطرة على ظاهرة ولادة مرضى جدد عام 2013 لتكون فلسطين الاولى عربيا الذي تحقق هذا الانجاز.

وقد اشارت السيدة ابو غوش الى اهمية استمرار العمل للارتقاء بمستوى المعرفة تجاه المرض و اخطاره على مستوى كافة الدول العربية نظرا لتوطن صفة المرض الوراثية في البلدان العربية اضافة الى تلبية حاجات المرضى المتنامية في ظل ظروف تزداد تعقيدا يوما اثر يوم.

وقد اشار المنظمون و كذلك الشخصيات المكرمة الى ازدياد الحاجة للتطوع خاصة في ظل جائحة الكرونا التي طالت كافة المجتمعات كما وابرزت ضرورة العمل التطوعي لمساندة الجهات الرسمية في توعية و تثقيف المجتمعات والافراد للحد من خطر الاصابة وانتشار العدوى.

وقد شملت قائمة الشخصيات الفلسطينية التي تم تكريمها ثلة من الناشطين في مختلف ميادين العمل المجتمعي حيث كان على رأس المحتفى بهم سماحة الشيخ الدكتور عكرمة صبري والسيدة جهاد ابو غوش و الاستاذ عزيز العصا و السيدة حياة الدجاني و الاستاذ وسام حمدان و الاستاذ جمال الزبيدي و اكد المشاركون على اهمية تعزيز و تعميق روح العمل التطوعي.

وقد اشار المنظمون في المنظمة الدولية للعمل التطوعي الى اعتزامهم تنظيم احتفالات محلية في كل دولة لتكريم الشخصيات التي تم تسميتها ضمن القائمة التي ضمت مائة شخصية عربية ناشطة و ذلك لتعذر تنظيم احتفال موحد نظرا لتداعيات جائحة الكورونا املين الى ان تتاح الفرصة لعقد احتفال يتم من خلاله تكريم هذه المجموعة المتميزة من قادة العمل التطوعي على مستوى العالم العربي وهذا ما اكدته السيدة منى الخطيب منسقة المنظمة في فلسطين و رئيسة لجنة المشروعات.

ودعت المنظمة الشباب العربي للتسجيل و المشاركة لبلوغ الهدف النشود بتجنيد مليون متطوع حول العالم ، كما اوصت المنظمة بترشيح ناشطين لتمثيل المنظمة في بلدانهم .