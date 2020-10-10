15166 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

وطن: أعلنت وزارة الصحة البريطانية، مساء يوم السبت، عن تسجيلها أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت الصحة البريطانية في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15166.

وكانت المملكة قد سجلت يوم الجمعة 13864 حالة إصابة.

إلى ذلك أظهرت أحدث الأرقام اليومية، أن 81 شخصا توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يوما.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

المصدر: (رويترز)