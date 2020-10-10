تربية وتعليم بيت لحم تقرر اغلاق مدرسة وشعبتين بسبب "كورونا"

وطن: قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم السبت، اغلاق مدرسة اساسية مختلطة، وشعبتين لمدة 48 ساعة، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأفادت مصادر محلية بأن مديرية التربية والتعليم قررت اغلاق مدرسة النعمان والخاص الأساسية شرق بيت لحم في انتظار ظهور الفحوصات للهيئة التدريسية من المخالطين، وشعبتي الحادي عشر علمي، والثاني عشر تجاري في مدرسة بنات حوسان الثانوية غربا، بعد اصابة طالبتين .

وياتي هذا الاجراء لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من إنتشاره.