اشتية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم اجراء الانتخابات من خلال ارسال مراقبين

وطن: استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، السبت في مكتبه برام الله، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، حيث بحث معه اخر المستجدات السياسية، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في فلسطين.

وشدد اشتية على أهمية الدعم الأوروبي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، من خلال ارسال مراقبين لسير عملية الانتخابات، بالإضافة لضمان مشاركة أهلنا في القدس في العملية الانتخابية سواء بالترشح او التصويت.

وثمن رئيس الوزراء تأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم المقدم لفلسطين على كافة الأصعدة، سواء من خلال استمرارية المشاريع التنموية، والدعم السياسي لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما تم مناقشة ترتيبات اجتماع المانحين القادم.

من جانبه أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين على عدم وجود أي توجه لوقف او تجميد مساعدات الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني.

كما أكد على دعم الاتحاد الأوروبي التوجه الفلسطيني لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بضمنها القدس الشرقية، واستعداد الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية، ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية.