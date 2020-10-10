الشرطة تغلق 3 قاعات أفراح وتلقي القبض على أصحابها في نابلس

وطن: القت الشرطة اليوم القبض على 3 اشخاص من اصحاب قاعات الافراح لعدم التزامهم بتعليمات الحكومة بإيقاف جميع الاعراس والاحتفالات في القاعات في كافة انحاء الوطن للحد من تفشي فايروس كورونا.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة انه وتنفذا لتعليمات الحكومة الفلسطينية الاخيرة والخاصة بمنع الاحتفال والاعراس في القاعات وبناء على معلومات وردت لشرطة السياحة والاثار في شرطة نابلس بوجود حفلات زفاف في عدد من القاعات وعلى الفور تحركت قوة من شرطة السياحة والاثار الى اماكن وجود الحفلات وتمكنت من فضها واغلاق القاعات والقت القبض على اصحابها لعدم التزامهم بالتعليمات بإيقاف كافة الاحتفالات.

و اهابت الشرطة بالمواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على السلامة العامة.