المنظمة الدولية للعمل التطوعي تكرم عددا من رواد العمل التطوعي على مستوى العالم العربي

وطن: كرمت المنظمة الدولية للعمل التطوعي يوم امس جهاد ابو غوش امين سر جمعية اصدقاء مرضى الثلاسيميا و سماحة الشيخ الدكتور عكرمة صبري الى جانب ثلة من قيادات العمل التطوعي على مستوى العالم العربي و ذلك ضمن احتفالية تم تنظيمها عبر تقنية تطبيق زووم.

و قد تحدث الاستاذ وليد العريان رئيس المنظمة الدولية للعمل التطوعي في مقدمة الاحتفال. مشيدا بقيمة و اهمية العمل التطوعي للنهوض بالمجتمعات.

واضاف العريان الى خطة المنظمة الدولية للعمل التطوعي لتشجيع الشباب و الشابات للانخراط في هذه المبادرات و التي تشمل مختلف المناحي في العمل المجتمعي الانساني و الصحي و التنموي و غيرها من المجالات، تشمل خطة المنظمة الدولية استقطاب مليون شاب و شابة للانضمام اليها.

و قد استهل الاحتفال كلمة افتتاحية للدكتور الشيخ عكرمة صبري. مشيدا بأهمية العمل التطوعي في بناء الافراد و المجتمعات و البعد العقائدي لذلك و خاصة في ظروف المجتمع الفلسطيني على وجه التحديد الرازح تحت الاحتلال و التحديات التي يواجهها المقدسيون و سكان فلسطين للمحافظة على الوجود العربي و الاسلامي في ارض الاسراء و المعراج.

وحيى الشيخ صبري القائمين على هذا الجهد المتميز و دعا الى تعزيز مثل هذه المبادرات و تواصلها احياءً لهذا النهج الطيب و الذي يعتبره الاسلام حسبة في سبيل الله. وقد اشادا الاستاذ العريان بدور الجمعيات العربية الناشطة و القائمة على مبدأ التطوع في مختلف الدول.

بدوره خصص الناطق الاعلامي الاستاذ رشيد زغارمن الجزائر الوقت المكرمين و البالغ عددهم مائة من الناشطات و الناشطين في مجالات العمل المجتمعي التطوعي للحديث عن تجربتهم في هذا المجال.

و في كلمتها استهلت جهاد ابو غوش امين سر جمعية اصدقاء مرضى الثلاسيميا الاشادة بمسيرة عطاء و تطوع مستمرة منذ ربع قرن من العمل الانساني الدؤوب. و قد اشارت ابو غوش الى اهمية الدور المجتمعي الذي قامت به جمعية اصدقاء مرضى الثلاسيميا في المجتمع الفلسطيني و الذي تكلل بالسيطرة على ظاهرة ولادة مرضى جدد عام 2013 لتكون فلسطين الاولى عربيا الذي تحقق هذا الانجاز.

وشارت ابو غوش الى اهمية استمرار العمل للارتقاء بمستوى المعرفة تجاه المرض و اخطاره على مستوى كافة الدول العربية نظرا لتوطن صفة المرض الوراثية في البلدان العربية اضافة الى تلبية حاجات المرضى المتنامية في ظل ظروف تزداد تعقيدا يوما اثر يوم.

وقد اشار المنظمون و كذلك الشخصيات المكرمة الى ازدياد الحاجة للتطوع خاصة في ظل جائحة الكرونا التي طالت كافة المجتمعات كما و ابرزت ضرورة العمل التطوعي لمساندة الجهات الرسمية في توعية و تثقيف المجتمعات و الافراد للحد من خطر الاصابة و انتشار العدوى.

وشملت قائمة الشخصيات الفلسطينية التي تم تكريمها ثلة من الناشطين في مختلف ميادين العمل المجتمعي حيث كان على رأس المحتفى بهم الشيخ الدكتور عكرمة صبري و جهاد ابو غوش وعزيز العصا وحياة الدجاني ووسام حمدان وجمال الزبيدي.

واكد المشاركون على اهمية تعزيز و تعميق روح العمل التطوعي. وقد اشار المنظمون في المنظمة الدولية للعمل التطوعي الى اعتزامهم تنظيم احتفالات محلية في كل دولة لتكريم الشخصيات التي تم تسميتها ضمن القائمة التي ضمت مائة شخصية عربية ناشطة و ذلك لتعذر تنظيم احتفال موحد نظرا لتداعيات جائحة الكورونا. املين الى ان تتاح الفرصة لعقد احتفال يتم من خلاله تكريم هذه المجموعة المتميزة من قادة العمل التطوعي على مستوى العالم العربي.

ودعت المنظمة السشباب العربي للتسجيل و المشاركة لبلوغ الهدف النشود بتجنيد مليون متطوع حول العالم ، كما اوصت المنظمة بترشيح ناشطين لتمثيل المنظمة في بلدانهم .