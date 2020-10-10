صور | الشرطة تضبط 569 شتلة يشتبه انها مخدرة في بيت لحم

وطن: ضبطت الشرطة اليوم 569 شتلة يشتبه أنها مخدرة كانت مزروعة داخل بيت شعر في منطقة البرية شرقي بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقــات العامـة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة المباحث العامة مفادها وجود مشتل للمخدرات في منطقة البرية ''شعب الوليد'' وهي منطقه جبليه غير سكنيه، على الفور تحركت قوة من الشرطة للمكان وتم ضبط الاشتال المخدرة.

وأكدت انه تم التحرز على المضبوطات وعددها 569 شتلة يشتبه انها الماريجوانا المخدرة لحين استكمال الإجراءات القانونية.