التربية والتعليم في طولكرم تغلق مدرسة العدوية 24 ساعة لظهور إصابات "كورونا"

وطن: قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم، اليوم السبت، تعليق الدوام في مدرسة العدوية الثانوية للبنات في المدينة غدا الأحد، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأفادت المديرية بأن إغلاق المدرسة للحفاظ على سلامة الطالبات والهيئة التدريسية، ولإجراء التعقيم فيها، لحين ظهور نتائج جميع من خضع للفحص من معلمات او طالبات.

‫وفي السياق ذاته، علقت بلدية طولكرم الدوام اليوم حتى صباح غد في مبناها الرئيسي، لغرض التعقيم واجراء التدابير الوقائية بعد ظهور 4 اصابات بفيروس كورونا في صفوف الموظفين.