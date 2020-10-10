بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون بعد ضغط من ترامب

وطن: تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بنشر رسائل البريد الإلكتروني المثيرة للجدل التي تعود للديمقراطية هيلاري كلينتون، وهي رسائل يقول المعسكر الرئاسي إنها ستُثبِت أنه ينبغي محاكمة وزيرة الخارجية السابقة.

ووجّه ترامب الخميس انتقادات نادرة لاثنين من أقرب مساعديه هما بومبيو والمدعي العام وزير العدل بيل بار قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية.

وفي مقابلة هاتفية مع "فوكس بيزنس" طالب ترامب الذي اضطر لتعليق حملته الانتخابية بسبب إصابته بكوفيد-19، بأن يتخذ الوزيران إجراءات في ما يخص إدارة سلفه باراك أوباما.

وقال ترامب إن على بومبيو أن يجد وسيلة لنشر رسائل إلكترونية من هيلاري كلينتون، مرشحة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016، وهو ما يطالب به نشطاء الجمهوريين الذين ينتقدون استخدامها خادما خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية.

وردا على سؤال حول هجوم رئيس الولايات المتحدة عليه، قال بومبيو لقناة فوكس نيوز: "سننشر هذه المعلومات حتى يتمكن الأمريكيون من رؤيتها".

ولدى سؤاله عن ما إذا كان سيفعل ذلك قبل الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، أضاف بومبيو: "إننا نقوم بذلك بأسرع ما يمكن. أعتقد تماما أننا سنرى المزيد قبل الانتخابات".

وقال ترامب: "إنها (الرسائل الإلكترونية) في وزارة الخارجية لكن مايك بومبيو لم يتمكن من إخراجها، وهو أمر محزن جدا في الحقيقة".

وأضاف: "لست مسرورا منه لهذا السبب". وتابع: "إنه يدير وزارة الخارجية -- أخرج تلك الرسائل".

وبومبيو أحد المساعدين القلائل الذين لم يقفوا بوجه ترامب المتقلب الذي انتقد سلفي بومبيو وبار بعد إقالتهما.

وللمفارقة فإن بومبيو اشتهر بنبرته الحادة في استجواب كلينتون عندما كان عضوا في الكونغرس يحقق في الهجوم الدامي على القنصلية الأمريكية في بنغازي بليبيا.

(أ ف ب)