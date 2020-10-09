"مستعربون" يختطفون شابين خلال مواجهات عنيفة في العيسوية

وطن: اختطفت قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، مساء اليوم الجمعة، شابين خلال المواجهات العنيفة والمستمرة في قرية العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات عنيفة ما زالت دائرة في القرية، احتجاجا على مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثمان الشهيد مصباح أبو اصبيح للعام الرابع على التوالي.

ورفع أهالي القرية صورة الشهيد على أحد المساجد، مرددين هتافات تدعو إلى ضرورة الافراج عن جثمانه ودفنه في مسقط رأسه، بالتزامن مع ذكرى استشهاده.