الاحتلال يعتقل شابا خلال التصدي لهجوم للمستوطنين في بورين

وطن: - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا خلال التصدي لهجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في بلدة بورين جنوب محافظة نابلس.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من مستوطني "جفعات رونين"، هاجمت منازل المواطنين بالحجارة على أطراف بلدة بورين الشرقية، وسط حماية جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة والتصدي للهجوم.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت الشاب منتصر خضر نجار (26 عاما).