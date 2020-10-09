فوز صعب للأرجنتين بتصفيات "قطر" 2022.. ميسي: البدايات صعبة

وطن: استهل منتخب الأرجنتين مشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بفوز صعب بفضل الهدف الوحيد الذي سجله مهاجمه ليونيل ميسي من ركلة جزاء في شباك الإكوادور فجر اليوم الجمعة.

واعتبر ميسي الذي يعود له الفضل في تحقيق هذا الفوز بهدفه في الدقيقة 12 (ركلة جزاء) أن البدايات دائما ما تكون صعبة.

وقال النجم الأرجنتيني: بعد المباراة "كنا ندرك بأن الأمور ستكون معقدة لكن الأهم بأننا استهلينا التصفيات بالفوز والآن يتعين علينا مواصلة العمل لكي نطور مستوانا".

وأضاف ميسي: "دائما ما تكون مباريات تصفيات كأس العالم صعبة، مر وقت طويل لم نخض فيه أي مباراة في صفوف المنتخب وبالتالي فإن عامل القلق الذهني زاد من تعقيد المباراة".

وتابع مهاجم نادي برشلونة الإسباني: "نأمل أن يكون الفوز قد ساهم في عودة الابتسامة إلى الشعب الأرجنتيني في هذه الظروف الصعبة".

وخسرت الأرجنتين مرة واحدة في آخر 8 مواجهات ضد الإكوادور في تصفيات كأس العالم وعلى الرغم من فشلها في تعزيز تقدمها، إلا أنها لم تتعرض للخطر أمام نظيرتها المتواضعة.

وتخرج الأرجنتين لمواجهة بوليفيا في لاباز يوم الثلاثاء فيما تعود الإكوادور لاستضافة أوروجواي التي تغلبت 2-1 على تشيلي في انطلاق التصفيات.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في التصفيات التي تضم عشرة منتخبات إلى النهائيات في قطر مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.