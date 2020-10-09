مغادرة ناقلة إيرانية فنزويلا محملة بالنفط نحو الخليج

رام الله - وطن: ذكرت شركة "رفينيتيف أيكون"، أن ناقلة نفط ترفع علم إيران غادرت فنزويلا متجهة إلى جزيرة خرج الإيرانية، تحمل 1.9 مليون برميل من الخام الثقيل من مرفأ خوسيه الفنزويلي.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من "رفينيتيف أيكون"، أن السفينة وصلت إلى فنزويلا وحمّلت خاما دون تغيير موقعها، وهو ما يوجبه قانون الشحن الدولي في أغلب الحالات.

وجرى تفريغ 2.1 مليون برميل من المكثفات الإيرانية من ناقلة الخام العملاقة، والمسجلة في قاعدة بيانات الشحن باسم "هورس" في سبتمبر الماضي، لاستخدامها كمادة تخفيف في إنتاج النفط الفنزويلي الثقيل جدا.

وبعد ذلك، تم تحميلها بخام "ميري" الثقيل، وهو خام فنزويلا الرئيسي، للتصدير في إطار اتفاق بين شركتي "بتروليوس دي فنزويلا"، والشركة الوطنية الإيرانية للنفط، حسب مصدر في الشركة الفنزويلية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الفنزويلية في إطار سلسلة من الإجراءات سعيا للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كما فرضت عقوبات على قطاع النفط الإيراني في محاولة لتقويض برنامج البلاد النووي.