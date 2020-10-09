حسين الشيخ: لا يوجد وساطة بيننا وبين الاحتلال بشأن اموال المقاصة ولم نطلب ذلك من أحد

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ انه لا يوجد اي وساطة بين السلطة والاحتلال بشان موضوع اموال المقاصة.

واضاف الشيخ في تغريدة على موقع تويتر "لم نطلب تدخل احد ، والاخبار المتداوله غير صحيحة ".

وجاء تعليق الشيخ ردا على ما نشرته صحيفة الشرق الاوسط ، بأن مسؤولين فلسطينين ناقشوا مع مسؤولين قطريين، التوسط في مسألة أموال العوائد الضريبية لدى إسرائيل.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أن "الأمر طرح بشكل رسمي، عبر اتصالات ثنائية وأثناء لقاءات حدثت في الدوحة، مؤخرا"، وأن السلطة تتوقع أن تنجح قطر في تسوية المسألة وجلب الأموال من إسرائيل، في أي وقت.