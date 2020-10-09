إخلاء عشرات المنازل جراء حرائق داخل الخط الأخضر

وطن: أخليت عشرات المنازل بمناطق مختلفة داخل الخط الأخضر اليوم الجمعة، جراء حرائق اندلعت بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأفادت مصادر صحفية أن الحرائق الكبيرة اندلعت في قرية أم القطف، ومنطقة الناصرة، وجبل سرطبة المطلّ على مرج ابن عامر، كما شكا أهالي المنطقة، خصوصًا دبورية وعين ماهل والناصرة من الدخان الشديد والمتصاعد.

وأخليت 100 أسرة من منازلها بسبب الخشية من تمدّد النيران.

كما شبّ حريق آخر بين عيلوط وصفّورية، وقالت طواقم الإنقاذ إنها تعمل على منع انتشار النيران، وإنه لا خطر على السكان المجاورين.

وفي منطقة الشاغور، اندلعت النيران عند مدخل قرية الرامة وأغلقت شرطة الاحتلال شارع 85 لإتاحة الطريق لطواقم الإنقاذ لإخماد الحرائق.