إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية - وطن: أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين بالرصاص "المطاطي" والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.