دير استيا: اطلاق حملة "لستم وحدكم" لمساندة المزارعين في قطف الزيتون في المناطق المهددة بالاستيطان والمصادرة..

سلفيت - وطن: لمساعدة المزارعين في قطف أشجار الزيتون في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات المستوطنين اليومية، انطلقت اليوم الجمعة، من بلدة دير استيا في محافظة سلفيت، حملة "لستم وحدكم"، وذلك للعام السابع عشر على التوالي.

وستشمل الحملة عشرات الفعاليات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية والمناطق القريبة من المستوطنات وجدار الفصل العنصري، والتي تتعرض عادة لاعتداءات جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وجاءت الحملة بدعوة من الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان واتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين وائتلاف الحق في الارض والمنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني، ومركز المنتدى الثقافي/بيت عنان ومنتدى الشباب الفلسطيني ومركز العودة وجمعية جدايل للثقافة والفنون، والعديد من الجمعيات والمؤسسات والقوى الفاعلة.

وسيكون برنامج الحملة على النحو التالي:

الجمعة 9/10/2020 انطلاق الحملة من ديراستيا محافظة سلفيت

السبت 10/10/2020 يانون - محافظة نابلس

الجمعة 16/10/2020 عزبة شوفة- محافظة طولكرم

السبت 17/10/2020 عقربا - محافظة نابلس

الجمعة 23/10/2020 جيوس - محافظة قلقيلية

السبت 24/10/2020 بدو - شمال غرب القدس

السبت 24/10/2020 اذنا - محافظة الخليل

السبت 24/10/2020 سنجل - محافظة رام الله

كما تم الإعلان أن المرحلة الثانية من الحملة ستكون في نهاية شهر 11/2020 وستشمل على زراعة اشجار في المناطق المهددة بالمصادرة، حيث سيتم اعلان أسماء المناطق لاحقا.