الجهاد تدعو لأوسع حملة دعما للأسير الأخرس في معركة الإضراب

وطن: دعت حركة الجهاد الإسلامي أبناء شعبنا إلى أوسع حملة لإسناد الأسير ماهر الأخرس ونصرته في معركته ضد الاعتقال الإداري، عبر الإضراب عن الطعام.

ولفتت الجهاد إلى أنّ الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ75 تواليًا؛ رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي تستهدف المئات من أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

واستنكرت بشدة تقاعس المؤسسات والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة في العمل على تحقيق مطالب المعتقل المضرب عن الطعام، والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنه.

وحمّلت الحركة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي أذى يلحق بالمعتقل ماهر الأخرس "الذي يطالب بحقه المشروع في الحرية وهو مطلب عادل وشرعي".

وأكّدت على وقوفها الكامل إلى جانب الأسرى الأبطال، وفي مقدمتهم الأسرى المرضى ومن يعانون سياسات العزل، ووقوفها إلى جانب المعتقلين الإداريين في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري الظالمة، معلنة مساندتها ودعمها بشكل كامل للمعتقل الإداري ماهر الأخرس في معركته ضد الاعتقال الإداري.

واختتمت الجهاد بيانها بالقول "إذا كان الضمير العالمي ومؤسسات حقوق الإنسان عاجزين عن نصرة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، فإن الشعب الفلسطيني لن يتركهم، والمقاومة مستعدة لحمايتهم والرد على عدوان الاحتلال بحقهم".

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الأخرس من سيلة الظهر قضاء جنين " 50 عاما " بتاريخ 27 /7/2020 وحولته للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وأعلن الإضراب عن الطعام منذ اليوم الأول من اعتقاله رفضاً للاعتقال الإداري وبعد شهرين من الإضراب جمدت المحكمة العليا قرار الاعتقال الإداري دون الإفراج عنه، وهو ما رفضه الأسير وأعلن استمرار إضرابه حتى النصر والإفراج أو الشهادة.