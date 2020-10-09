الاحتلال يعتقل الشاب عبد الله سلوادي من نابلس ويقتحم مناطق بالمدينة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، الشاب عبد الله خالد سلوادي 32 عام، بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة تل غربي نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اقتحموا أيضا منزل الشاب محمد إبراهيم رمضان وفتشته قبل الانسحاب منه.

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال داهمت ساحة الأعمدة الأثرية في بلدة سبسطية شمالي نابلس، وسط إطلاق قنابل الصوت بكثافة.

وأفاد شهود عيان أن قوة للاحتلال داهمت بلدة عناتا وفتشت منزلا ومنجرة قرب مبنى البلدية.