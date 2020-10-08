الى بندر بن سلطان .. كافر من يحج بدون سلاح يخلص مكة من دولة عاهر

فريق التحرير : على مدار 3 حلقات تلفزيونية شنّ رئيس المخابرات السعودية وسفير الرياض الأسبق في واشنطن، بندر بن سلطان، هجوما على القيادة الفلسطينية واتهمها باستخدام "مصطلحات واطية"، في اشارة الى انتقاد الفصائل الفلسطينية لاتفاق التطبيع الاماراتي – الاسرائيلي، قائلا إن "محاميي القضية الفلسطينية فاشلون".

وازاء هذا الهجوم من اداة حكام آل سعود على القيادة الفلسطينية، غاب أي رد رسمي فلسطيني، ولم تُصدر الرئاسة الفلسطينية أي بيان أو موقف، ولا فعلت ذلك اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ولا حتى حركة فتح واللجنة المركزية، وكأن على رؤوسهم الطير.

وبشكل شخصي، غرد عضو اللجنة التنفيذية صائب عريقات عدة تغريدات على صفحته على موقع تويتر وكذلك فعل عضو اللجنة التنفيذية بسام الصالحي، بكتابة منشور على صفحته على "الفيس بوك".

وقال عريقات: "القيادة الفلسطينية فاشلة ويجب تغييرها، والشعب الفلسطيني جاحد وناكر للجميل وحاقد. لماذا : لانه رفض ان يكون المسجد الاقصى والقدس تحت السيادة الاسرائيلية، لانه رفض الاستيطان والضم، لأنه يدافع عن عروبة أرضه ومقدساته. شعب قدم مئات الاف من الشهداء والجرحى ومليون اسير، ثم يتهم بالخيانة".

وتطرق عريقات الى مهاجمة بندر القيادة الفلسطينية والتي رأى أنها جزء من اسطوانة تتكرر بين حين وآخر من اسرائيل والولايات المتحدة قائلا "نفس الاسطوانة المشروخة التي استخدموها مع الخالد فينا ياسر عرفات ، حوصر وقتل مظلوما . شيطن واتهم بالفساد والكذب، لا لشيء الا انه اصر على ان تكون القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة عاصمة لدولة فلسطين ودولة مستقلة على حدود ١٩٦٧ ، وحق العودة للاجئين ورفض الاستيطان والضم ."

بينما قال الصالحي تعقيبا على بندر " ان الشعب الفلسطيني لا يوجد لديه كلام ( واطي) ولكنه يرفض بالتأكيد السلوك ( الواطي) ".

يتصف موقف القيادة الفلسطينية إزاء تصريحات بندر بصمت القبور، فمن غير المقبول عدم صدور بيان رسمي ردا على تفوهات بندر بن سلطان، تاجر حروب المنطقة، وعراب امريكا، ومهندس غزوها واحتلالها للعراق وتدميرها، واراجوز محمد بن سلمان، الذي يستعمله كيفما شاء ومتى شاء.

وبات موقف حكام آل سعود الذين يحكمون ارض نجد والحجاز لا يحتاج الى معهد دراسات استشرافية، او الى مركز شؤون استراتيجية لمعرفة إن تصريحات بندر وغيره، تمثلهم بشكل رسمي، وحكام آل سعود لطالما استخدموا ازلامهم السابقين في تمرير ما يديون من رسائل وتصريحات عبر الاعلام، وما بندر بن سلطان ومن قبله تركي الفيصل الا أدواتهم في ذلك.

كما انه ليس غريبا ان يلجأ النظام السعودي إلى نفض الغبار الذي تراكم على بندر بن سلطان خلال السنوات الماضية، لكي يظهر عبر شاشتهم الأولى وهي قناة العربية، للتفوه بكل تلك الخيانات والقاذورات.

ورغم ان رسائل حكام آل سعود وصلت، فإنه من المستغرب، الصمت المطبق للقيادة والمسؤولين الفلسطينيين إزاء ذلك، وهذا ما يطرح تساؤلات حول عدم اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمناقشة تداعيات وخلفيات تصريحات بندر، او ان تصدر بيانا رسميا ردا عليها، ولماذا غاب بيان الرئاسة الفلسطينية، او بيان مركزية فتح.

لا اظن ان هناك فلسطيني غير قادر على قراءة متغيرات و مجريات السياسة في المنطقة ، فالكل يتابع ويرى بوضوح اندفاع حكام آل سعود الرسمي وبشكل علني نحو اسرائيل والتطبيع، ودفع الدول العربية لذلك، إلا ان السلطة الفلسطينية لا تزال تمسك بأذيال بعض التصريحات الرسمية منهم التي تؤكد تمسكهم بالمبادرة العربية للسلام، وما هي إلا لذر الرماد في العيون.

لقد لجأ حكام آل سعود منذ سنوات إلى مد جسور التطبيع مع الاحتلال، وقد استخدموا لذلك أحد أدواتهم وهو المدعو أنور عشقي لتدشين اللقاءات التطبيعية العلنية مع الاسرائيليين، وكانوا آنذاك يبررون ان هذه اللقاءات لا تمثلهم وهي لقاءات فردية وأكاديمية وليست رسمية، ولكنها كانت في حقيقة الأمر تمثلهم، وتمهد لمرحلة التطبيع الحالية التي يقودونها من خلف الكواليس، فهل يعقل ان تقدم البحرين على مثل هذا الاتفاق دون مباركتهم ورضاهم، وما الدفاع المستميت عن تطبيع البحرين والامارات، الا الدفاع عن انفسهم.

قد لا تريد السلطة الفلسطينية فتح معركة جديدة مع حكام آل سعود الذين يحكمون ارض نجد والحجاز، وقد تمتص الانتقادات والاهانات، وتتجنب الرد على الانتقادات السابقة ضدها، لكن ذلك الصمت الرسمي الفلسطيني، لن يوقف عجلة تطبيع آل سعود التي ستصل قريبا الى تل ابيب.

لطالما قادوا آل سعود الرجعية العربية في المنطقة، وشكلوا محور الارتهان للولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها اسرائيل، وقبل ذلك بريطانيا وكل قوى الاستعمار، وطيلة تلك السنوات كانوا أداة للدول الاستعمارية في المنطقة في محاربة كل صوت قومي عروبي نضالي، بكافة الأدوات.

وتحفظ كتب التاريخ مؤامرات حكام آل سعود ضد العرب وشعوبها، فلا نجد غرابة ان يكونوا في مقدمة الذين حاربوا مصر جمال عبد الناصر، وتآمروا عليه مع الاحتلال الاسرائيلي وقوى الاستعمار وصلت إلى حد التخطيط لاغتياله، لما يمثله من دور قومي مؤثّر ضدّ عملاء أميركا التاريخيين في المنطقة، والتي تأتي في مقدمتهم، ووقوفه في وجوه مخططاتهم في المنطقة وبخاصةٍ تجاه اليمن وفلسطين والعراق .

وكشفت وثائق المخابرات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية حقائق حول دور الملك فيصل بالتنسيق مع أميركا قبل حرب 1967 للتآمر على عبد الناصر وهزيمته، وكشفت عن اتصالات سرّية أجراها آ سعود بالإسرائيليين بهدف دعمهم مباشرة أو من خلال واشنطن لضرب عبد الناصر وتحجيم دوره القومي، وفرض الهزيمة المعنوية عليه بعد الهزيمة العسكرية عام 1967 وهو ما جرى فعلياً.

وفي خطاب شهير لعبد الناصر وصف ملك آل سعود "ابو ذقن" انذاك انه يسرق كل اموال البلد لنفسه، ويعتقد انه من عائلة مميزة وأن باقي البشر عبيد، متسائلا هل هذا الاسلام؟ وهل يجوز ان تسود عائلة والشعب كله عبيد؟ وهل الاسلام يقول ان عائلة واحدة في بلد تحكم حكم إقطاعي وتنهب كل الاموال؟.

لقد كان معروفا الدور الرجعي الذي يقوم به حكام آل سعود وانظمة دول الخليج، وهنا نستذكر ما قاله حكيم الثورة الراحل جورج حبش ان "ان مهمة الجماهير في أنظمة دول الخليج الرجعية العفنة هي الثورة ووضع حد لسرقة النفط، وأن تضع حد لارتباط هذه الأنظمة بالامبريالية وتضع حد للنهب التي قامت وتجري"، وإذا قال الحكيم في وقت من الاوقات ان "امريكا رأس الحية" ، فإننا نقول اليوم ان حكام آل سعود هم رأس الحية ورأس الخيانة والبلاء لشعوبنا العربية، وأن الطريق إلى فلسطين تمر عبر الثورة على هذه الأنظمة المتصهينة.

لم يكن سرا ارتباط آل سعود بالمشروع الأمريكي الإمبريالي الاسرائيلي في المنطقة، كأحد ادواته، ولعل أصدق من أعرب عن ذلك الكتاب والشعراء، وهنا نستذكر ما قاله مظفر النواب:

إني لأراها

وأرى خلف رماد الصمت ماذا في الموقد

السعوديون إسرائيل مهما كحلوا مشروعهم

ولقد يلقون بالعظمة

إسكاتا لمن ينبح من تحت الموائد

ليس غريبا ان تكون فلسطين هي ثمنا لكراسي آل سعود، وهي قربانهم لنيل رضا الكابوي الأمريكي ، ليس غريبا ان يثبتوا من جديد انهم احفاد بني قريظة، ويهوذا الاسخريوطي، وأن يبيعوا فلسطين مرة ثانية كما باعوا المسيح من قبل.



إن المشهد سينمائيٌّ حقًّا

فثمّةَ دولةٌ من أقاصي الخليج

لمْ يسبقْ لهَا أن جرح إصبعَها

في أيّة حربٍ مع إسرائيل

تتبرَّع بكتابة أوّل رسالة غزل مكشوف إليها

قبل عيد فالنتاين بوقت طويل

لقد استغل حكام آل سعود أسوأ استغلال طيلة السنوات الماضية العرب والمسلمين، متخذين من أقدس الأماكن الدينية على وجه الأرض سترا لعورتهم، وهم يحولون قبلة المسلمين الى سلعة استثمارية وتجارية، ويبيعون أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في مزادات العام سام.

تلك الاماكن المقدسة التي لا يتوانى حكام آل سعود على تدنيسها حين يشعرون ان كرسي الحكم قد اهتز تحت مؤخراتهم، فيلجؤون للفرنسيين لحمايتها، من ثورة جهيمان العتيبي. ولا بأس ولا ضرار من تدنيس القبلة الأولى بالبساطير العسكرية الفرنسية.

حكام آل سعود الذين ينهبون اموال المسلمين الذين يشتاقون للحج ورؤية بيت الله الحرام، ويتحكمون بمن ياتي ومن لا يأتي، ويكدسون المليارات، من اجل وضعها تحت قدمي ايفانكا ترامب التي سال لعابهم عليها .

نعم لنقاطع الحج، فكافر من يحج بدون سلاح، لنقاطع الحج لمقدسات يحرسها خونه، لنشد الرحال للأقصى، نريد جهيمان يكسر الوهم ويعلي الصوت، وناصر بن سعيد يثور على المتصهينين الجدد.

أيها الناس: أعلن أن الحجيج سلاحاً

بمكة في السنة القادمة

كافر من يحج بدون سلاح

يخلص مكة من دولة عاهر

صائمه!

إن تعامل القيادة الفلسطينية مع ما صدر من بندر بن سلطان، دون المستوى المطلوب ولا يرقى لحجم الخيانة التي يمارسها حكام آل سعود، ولا يوجد هناك ما يوضح ويشرح هذا الصمت إزاء كل ذلك.