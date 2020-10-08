هاني عرفات يكتب لوطن: المهم فهم المقصد.. رواية بندر المبتورة ..صناعة إسرائيلية خالصة

ما يهمنا من تصريحات الأمير بندر ليست الرواية بل عناصرها وهي على النحو التالي :

الشخصية، التوقيت، الموضوع والطريقة، والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن موعد الاعلان عن التحالف الاسرائيلي السعودي قد إقترب كثيراً ، وما هي إلا أيام أو ربما بضعة أسابيع حتى يتم الاشهار الذي وكما قلت سابقاً سيشكل الصيد الثمين الذي سيقدم لحملة الرئيس الاميركي الانتخابية بغية إعادة تسليط الأضواء على ( إنجازاته ) على صعيد السياسة الخارجية و تحقيق السلام المزعوم في الشرق الاوسط بضم أهم عاصمة اسلامية إلى جوقة المطبعين، الامر الوحيد الذي قد يحول دون ذلك ، هو إحتمال تعثر كبير لحملة طرامب في السياسات الداخلية و إنشغال الادارة في معالجتها كونها تحتل الحيز الأكبر من إهتمامات الناخب الأميركي . و سأوضح تالياً الأسباب التي تدفعني للاعتقاد بما ذهبت إليه .

اختيار الشخصية : بندر بن سلطان هو من الحرس القديم للمملكة و مهندس العلاقات السعودية الأميركية لردح طويل من الزمن ، وكان يطلق عليه و بحق أثناء توليه مهمة سفير في واشنطن لمدة عشرون عاماً أنه أهم سفير و أقربهم إلى البيت الأبيض ، و لديه علاقات استخباراتية واسعة و نسق للكثير من العمليات منها أفغانستان و غيرها خلال فترة الوجود السوفياتي هناك و هذا ما سنأتي عليه لاحقاً . و حينما يكلف بمثل هذه المهمة دون سواه ، ورغم أنه ليس من طاقم الحكم في الفترة الحالية ، فإن اختياره لهذه المهمة المقصود منه القول بأن سياسة المملكة لم تتغير ناحية القضية الفلسطينية بسبب الحكام الجدد بل أن هذا الشاهد ممن عاصر حكام المملكة السابقين ، بمعنى أن الموقف من ( القيادة الفلسطينية ) موقف قديم وليس بجديد .

التوقيت: تعهدت إدارة الرئيس طرامب بضم ما لا يقل عن سبع دول عربية لعملية التطبيع مع إسرائيل قبل الانتخابات الرئاسية التي لم تعد تفصلنا عنها سوى بضعة أسابيع ، فيما يبدو أن حكام السودان العسكريين لم ينجحوا في تقديم عرض مناسب لحكومة حمدوك للمضي قدماً في نفس العملية و من الممكن أن هؤلاء اشترطوا الانخراط العلني للمملكة حتى يفيئوا في ظلها ، الأمر المؤكد أن عقارب الساعة تسير بسرعة كبيرة ولم يعد هناك الكثير من الوقت أمام حملة طرامب الانتخابية .

طريقة العرض: إختار مخرج هذا العرض أن يقدم بندر على طريقة الراوي ، ولم يقدم على شكل حوار ، سؤال و جواب ولا مقابلة متلفزة ، و على ما يبدو أن إختيار هذا الشكل أريد له أن يكون على طريقة شهادة للتاريخ ، حتى يعطي صبغة تاريخية توثيقية لإلصاق كل التهم بحق القيادة الفلسطينية من نفس الزاوية و تحميلها مسؤولية تاريخية عن فشل القضية الفلسطينية و أن المملكة حاولت جهدها كي لا تصل الامور إلى هذه المرحلة من الفشل بإستغلال علاقاتها مع الولايات المتحدة ، لكن التردد و الفساد لدى القيادة الفلسطينية هو الذي حال دون ذلك و ليس على أساس طرح وجهة نظر قابلة للنقاش .

الموضوع: يقدم بندر استعراضه التاريخي كشاهد على الأحداث ، منتقياً الازمان التي تهمه و كأن الاحداث التي يتحدث عنها ظهرت من فراغ لم يسبقها أو يعقبها شئ مثلاً يقفز في ذاكرته من العام 1995 إلى العام 2000 دون ذكر لما جرى في هذه الاعوام من تنكر إسرائيلي كامل لما اتفق عليه مع الفلسطينيين رغم أن ذلك كان أدنى من الحد الادنى المقبول أصلاً و يذهب للقول بأنه عرض على أبو عمار عرض لا يفوت في كامب ديفيد و لكنه راوغ ، و أنه طلب موافقة الملك السعودي والمغربي والرئيس المصري ، ويضيف أن القادة الثلاثة تعهدوا بأنهم سيدعمونه بما يتفق عليه ، ورغم أن هذا كذب واضح كون الرئيس المصري مبارك رفض أن يقول نعم خوفاً من تحميله مسؤولية التنازل عن القدس وهذا في تصريح متلفز له، فإن هذا ليس بذي أهمية مقارنة مع ما يرمي إليه الأمير السعودي وهو تأكيد الرواية الاسرائيلية بأن الفلسطينيين دوماً يضيعون الفرص ، أما ما لا يريد قوله وهو يعلم ذلك علم اليقين أن حكام إسرائيل هم من عطلوا أي فرصة للسلام ، و هذه ليست الرؤية الإسرائيلية الوحيدة التي يقدمها بندر بل يعيد و يكرر أن الشعب الفلسطيني في القلب لكن قيادته لا تؤتمن ولا يعول عليها ، وهي جزء من الدعاية الإسرائيلية الموجهة لناشطين ضمن رسالة موجهة تدعوهم فيها إلى إظهار تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني ( كونهم لا يستطيعون إخفاء معاناة الفلسطينيين) و تحميل المسؤولية عن هذه المعاناة لقيادتهم ، مما يدفع للإعتقاد بأن هذه المسرحية أعدت أصلاً في مطابخ الدعاية الاسرائيلية ، وربما صورت هناك أيضاً.

ثم يتحدث بندر عن المحاولة الاخيرة لإقناع بوش الابن بإلقاء خطاب في المنظمة الدولية يؤكد فيه على حل الدولتين و حق الفلسطينيين بتقرير المصير الذي كان مقررا في11/9/2001، حيث و للمصادفة تحدث الهجمات الارهابية في ذلك اليوم من قبل المجموعات التي مولتها السعودية سابقاً ، ليتوقف كل شئ بعدها و تتطور الأحداث بطريقة دراماتيكية لا تصب في مصلحة الفلسطينيين ، فهل كان ذلك مجرد مصادفة ؟؟؟؟

الامر المؤكد أن بندر لا يستطيع تزوير التاريخ ، ولا يوجد قيمة تاريخية لكل ما قال و إن حاول إستعراض بعض الأحداث التي كان شاهداً عليها فإن مصداقيته مبتورة كما روايته و مشكوك فيها أصلاً. المهم هو إدراك الغايات من هذه المسرحية و الاستعداد لما يتلوها من أحداث و مواجهتها بحقائق و إيصالها إلى الرأي العام الذي استهدفه بندر بشكل مباشر.