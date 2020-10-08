الاحتلال يعيد اعتقال الفتى الجريح محمود ماضي للمرة الرابعة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، الفتى الجريح محمود يوسف ماضي (17 عاماً) من مخيم العروب بالخليل، وهو طالب في الثانوية العامة، وهذا الاعتقال الرابع الذي يتعرض له.

وأوضح نادي الأسير أن الفتى ماضي أسير سابق، تعرض للاعتقال على يد قوات الاحتلال أربع مرات منذ أن كان عمره (13) عاماً، وهو جريح حيث أُصيب برصاص الاحتلال في الرأس وكان عمره (11 عاما)، ولا يزال بحاجة إلى متابعة صحية.

ولفت إلى أن ماضي شقيق الشهيد عمر ماضي الذي ارتقى برصاص الاحتلال عام 2016، وشقيق الأسير خضر ماضي الذي اعتقله الاحتلال أيلول/ سبتمبر الماضي، وأنه تم تحويله للاعتقال الإداري.