محكمة جرائم الفساد تدين متهما بجريمة الإختلاس

رام الله - وطن: ادانت محكمة جرائم الفساد المنعقدة في رام الله، اليوم الخميس الموافق 08/10/2020 في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول، بناءً على التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد، والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة سفيان بو زهيرة، المتهم (م.ح) والذي يعمل موظفاً عاماً بجريمة الاختلاس خلافاً لأحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وحكمت عليه بالسجن الفعلي مدة ستة اشهر وغرامة مالية 50 دينار أردني نظراً لقيامه بردّ المتحصلات الجرمية والبالغ قيمتها (17100 شيكل)، والزامه بنفقات محاكمة بقيمة 1000 شيكل.