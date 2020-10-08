5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل اليوم الخميس، خمسة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :

الأسير محمود محمد سعيد أبو وهدان (37 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، دخا عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/10/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 3 مرات إضافة إلى 30 عاماً .

الأسير يعقوب محمود أحمد غوادرة (47 عاماً)، من سكان جنين، دخل عامه الثامن عشر، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/10/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين إضافة إلى 35 عاما.

الأسير صبحي إبراهيم محمد أبو خليفة (25 عاماً)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/10/2015م، وهو محكوم بالسجن 18 عاماً .

الأسير فؤاد محمود صالح دار خليل (35 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه الثالث على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/10/2018م، وهو محكوم بالسجن 5 أعوام .

الأسير طارق عبد الفتاح خالد يحيى (22 عاماً)، من سكان مدينة الناصرة ، عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/10/2015م، وهو محكوم بالسجن 17 عاماً ونصف.