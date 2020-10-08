وزارة الصحة: 4 وفيات و416 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة "باستثناء القدس"

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الخمس، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في محافظات الضفة الغربية (مواطنان 66 و73 عاما من طولكرم، ومواطن 51 عاما من خارس بمحافظة الخليل)، إضافة لحالة وفاة في قطاع غزة (مواطن 50 عاما)، و416 إصابة جديدة في غزة والضفة "باستثناء القدس المحتلة".

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 354 حالة في المحافظات الشمالية (86 الخليل، 95 نابلس، 21 جنين، 39 طولكرم، 182 قلقيلية، 23 سلفيت، 2 طواباس، ضواحي القدس 70)، إضافة إلى 113 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (73)، محافظة نابلس (47)، محافظة بيت لحم (44)، محافظة قلقيلية (12)، محافظة رام الله والبيرة (36)، جنين (37)، أريحا والأغوار (17)، سلفيت (7)، طولكرم (79)، قطاع غزة (51)، ضواحي القدس (12)، طوباس (1).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 45 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

فيما يلي تفاصيل التقرير الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية:

الإصابات الجديدة

• مدينة القدس: لا معطيات جديدة

• المحافظات الشمالية: 365

• المحافظات الجنوبية: 51

حالات التعافي الجديدة

• مدينة القدس: لا معطيات جديدة

• المحافظات الشمالية: 518

• المحافظات الجنوبية: 113

حالات الوفاة الجديدة

• مدينة القدس: لا معطيات جديدة

• المحافظات الشمالية: 3

• المحافظات الجنوبية: 1

عدد الفحوصات: 3488