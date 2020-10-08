صور | أردنيون عالقون على معبر الكرامة منذ 4 أيام يناشدون الملك عبد الله الثاني عبر وطن بحل قضيتهم

وطن: ناشد مواطنون أردنيون، عالقون على معبر الكرامة منذ 4 أيام، الملك عبد الله الثاني، عبر وطن بالتدخل لحل قضيتهم والسماح لهم بالعودة للأردن.

وقال المواطن الأردني فارس خليل عيسى لـوطن، أنه عالق مع 35 مواطنا اردنيا على الجانب الفلسطيني من المعبر "معبر الكرامة"، ينتظرون السماح لهم بالسفر منذ 4 أيام.

وأضاف عيسى أنهم تواصلوا مع الجانب الفلسطيني من أجل فتح المعبر للسماح لهم بالعودة إلى الأردن، إلا أن الجهات الفلسطينية أخبرتهم بأن المعبر مغلق من الجانب الأردني ولا يستطيعون السماح لهم بالعودة إلا بعد موافقة الجهات الأردنية.

وأكد أنهم تواصلوا مع وزارة الداخلية الأردنية، فأخبرتهم أن عليهم التواصل مع السفارة في رام الله، لكن السفارة أخبرتهم أن عليهم أن يسجلوا أسمائهم في موقع المنصة وأن ينتظروا دورهم حتى يتم فتح المعبر.

وأوضح أنه لا يوجد موعد محدد لفتح المعبر حتى اللحظة، وأن المتواجدين على المعبر عالقين في الضفة منذ بداية جائحة كورونا، ومن بينهم طلبة جامعات بعضهم فاته فصل التخرج.

من جانبه، ناشد المواطن الأردني موسى النابلسي، الملك عبد الله الثاني بحل قضيتهم في أسرع وقت، خاصة أن من بينهم أطفال ونساء وكبار سن، ينامون على أرض الاستراحة منذ 4 أيام.