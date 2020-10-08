نقابة الأطباء لوطن: وفاة المدير الطبي في مستشفى اليمامة د.حرب رضوان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا



وطن: أكدت نقابة الأطباء وفاة المدير الطبي في مستشفى اليمامة في بيت لحم د.حرب رضوان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضح الناطق باسم النقابة رمزي أبو يمن لـوطن، أن الطبيب رضوان في بداية الخمسينيات من عمره، ولم يكن يعاني من أية أمراض أخرى ولم يكن من المدخنين.

وأشار إلى أن الفقيد أصيب بالفيروس قبل أيام ومكث في العناية المكثفة لمدة 5 أيام، قبل أن يتوفى.

ويعتبر الفقيد رضوان أول طبيب يتوفى في فلسطين بسبب فيروس كورونا.



