الحكومة تنفي أنباء عبرية حول تهديد الاتحاد الأوروبي بوقف مساعداته للسلطة

وطن: نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم صحة ما أوردته وسائل إعلام عبرية، أمس الأربعاء، حول تهديد الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بوقف مساعداته لها، في حال عدم استلامها لأموال المقاصة التي يحتجزها الاحتلال منذ عدة أشهر.

وقال ملحم، في بيان صحفي، الليلة، إن "أموال المقاصة هي أموالنا التي تحاول إسرائيل ابتزازنا من خلالها"، مشيرا إلى أن "العلاقات الفلسطينية الأوروبية مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام القانون الدولي الذي ترعاه أوروبا وتحرص على تطبيقه، وأنها لم تكن في يوم من الأيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء من الاتحاد أو الدول بشكل ثنائي".

وأعرب عن تقدير الحكومة للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني، باعتبار أن دول الاتحاد الأوروبي هي أهم متبرع لدولة فلسطين في الماضي وفي الوقت الحاضر.