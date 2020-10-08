الاتحاد الاوروبي ينفي لوطن تهديده بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية

وطن: نفى الاتحاد الاوروبي اي توجه لديه لقطع المساعدات المالية التي يقدمها للسلطة الفلسطينية.

وقال الاتحاد الاوروبي لوطن للانباء ان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم أكبر داعم مالي دولي للفلسطينيين وسيستمرون في ذلك وسيبقى الاتحاد الأوروبي داعم قوي للسلطة الفلسطينية.

واضاف الاتحاد انه وشركاء كثيرون من المجتمع الدولي يشجعون الفلسطينيين على استلام اموال المقاصة كونها اموال فلسطينية .

وشدد الاتحاد على انه "ليس هناك أي توجه لقطع أو تعليق مساعدات الاتحاد الاوروبي للسلطة الفلسطينية."

وكانت مصادر عبرية ذكرت ان الاتحاد الاوروبي هدد السلطة بعدم تقديم مساعدات مالية إضافية طالما ترفض الحكومة الفلسطينية استلام اموال الضرائب من اسرائيل.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مسؤولين اسرائيليين ودبلوماسيين اوروبيين ان الرسالة نُقلت في محادثات جرت الأسبوع الماضي بين وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والرئيس محمود عباس.

من جانبه نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم صحة ما أوردته وسائل إعلامية إسرائيلية اليوم حول تهديد الاتحاد الاوروبي للسلطة بوقف مساعداته لها في حال عدم استلامها لأموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل منذ عدة أشهر.

وأضاف المتحدث في بيان وصل وطن للانباء نسخة عنه :" إن أموال المقاصة هي أموالنا التي تحاول إسرائيل ابتزازنا من خلالها"، مشيرا إلى أن العلاقات الفلسطينية الأوروبية مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام القانون الدولي الذي ترعاه اوروبا وتحرص على تطبيقه، وأنها لم تكن في يوم من الأيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء من الاتحاد او الدول بشكل ثنائي معربا عن تقدير الحكومة للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني باعتبار أن دول الاتحاد الأوروبي هي أهم متبرع لدولة فلسطين في الماضي وفي الوقت الحاضر.