الافراج عن الأسير محمد الرجبي بعد 10 سنوات في سجون الاحتلال

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، عن الفتى الأسير محمد أيوب الرجبي من مدينة الخليل بعد قضاء كامل محكوميته البالغة 10 سنوات .

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت "الرجبي" بتاريخ 9/10/2010 بعد اقتحام منزله بالخليل، وتعرض لتحقيق لأكثر من شهر، واتهمه الاحتلال بالمشاركة في عمليات للمقاومة.

وأضاف بأن محكمة "عوفر" العسكرية وبعد تأجيل محاكمته أكثر من 15 مرة، ومرور عامين على اعتقاله أصدرت حكماً بحقه بالسجن الفعلي لمدة 10 أعوام ، أمضاها كاملة وتحرر اليوم .

وعانى الاسير خلال سنوات اعتقاله من العديد من إجراءات التنكيل والتضييق حيث حرم من الزيارة لسنوات ، وكانت قوات الاحتلال تعيد عائلته عن الحواجز، رغم حصولهم على التصاريح الخاصة بالزيارة من الصليب الأحمر الدولي وذلك إمعاناً في التضييق على الأسير.