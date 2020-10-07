محافظ جنين يقرر اغلاق قرية رمانة لـ3 أيام

وطن: قرر محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب، مساء اليوم الاربعاء، اغلاق قرية رمانة في المحافظة.

ويأتي قراره بعد تقييم الحالة الوبائية في القرية وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 17، فقد قرر إغلاق البلدة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من صباح يوم غد الخميس الموافق 2020/10/8 وحتى صباح يوم الأحد الموافق2020/10/11 مع التأكيد على دعوة المصابين والمخالطين للالتزام بالحجر المنزلي.

واشار الى أن ساعات رفع الإغلاق للمحلات التجارية لقضاء الإحتياجات الأساسية للمواطنين هي ما بين العاشرة صباحا والواحدة ظهرا.