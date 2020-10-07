الاحتلال يعتقل مقدسياً ويفرج عن آخر بشرط منعه من دخول الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأربعاء، الشاب علي محمد عبيد عقب اقتحامها قرية العيسوية في القدس المحتلة.

وأفرجت شرطة الاحتلال مساء اليوم عن عضو حركة فتح اقليم القدس ياسر درويش، بشرط منعه من دخول الضفة الغربية لمدة 3 أشهر.

كما وقع ياسر درويش من قرية العيسوية على كفالة بقيمة 10 آلاف شيكل، قبل الافراج عنه.

وكان مستعربون اختطفوا مساء أمس ياسر درويش من مركبته خلال وجوده في بيت حنينا شمال القدس، ومددت مخابرات الاحتلال توقيفه لليوم.