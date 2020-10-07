القبض على شخص صادر بحقه مذكرات قضائية بقيمة مليون شيكل في قلقيلية

وطن: ألقت الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على شخص صادر بحقه مذكرتين أمر حبس لعدم دفع الدين بقيمة مليون شيكل في قلقيلية .

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه بناء على معلومات وردت للشرطة حول تواجد شخص في إحدى الأماكن في مدينة قلقيلية وهو صادر بحقه مذكرات قضائية، و على الفور تحركت قوه من الشرطة القضائية وتساندها قوة من الحراسات والمباحث العامة إلى مكان المتواجد الشخص المطلوب فيه، وتم إلقاء القبض على الشخص المطلوب حيث صادر بحقه أمرين حبس لعدم دفع الدين بقيمة مليون شيكل.

وأكدت بانه تم التحفظ عليه لحين إحالته لنيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول .