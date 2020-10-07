13 وفاة و2,552 إصابة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: توفي 13 شخصا في دولة الاحتلال متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد ، فيما شُخصت 2,552 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 62,487، بعد تعافي 216,438 (2,388 منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 280,744.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى مساء الأربعاء، بلغ 31,948 فحصا؛ علما بأن يوم أمس الثلاثاء، شهد تشخيص 3007 إصابة بعد إجراء 35,000 فحص.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,818 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس الماضي. وأظهرت المعطيات أنه منذ انتصاف ليل أمس تسجّل 13 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة انخفض إلى 867، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت قد حدد 800 حالة خطرة على أنها "سقف عدم قدرة استيعاب الجهاز".

ويرقد في المستشفيات 1,588 مرضى، بينهم 306 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 55,872 مصابا العلاج المنزلي، و5,027 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

المصدر: (عرب48)