حماس تثمن دعوة العفو الدولية للإفراج عن ممثلها في السعودية

وطن: جددت حركة "حماس"، الأربعاء، مطالبتها للسعودية بالإفراج عن القيادي فيها محمد الخضري المعتقل في السجون السعودية منذ عام ونصف.

وثمنت الحركة في بيان للناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع دعوة منظمة العفو الدولية "أمنستي" للإفراج عن الخضري ونجله.

والإثنين، قالت منظمة العفو الدولية، عبر صفحتها على "تويتر"، إن "الدكتور محمد الخضري عرضة لخطر كبير بسبب فيروس كوفيد- 19، ويتطلب رعاية طبية، وعلاج من السرطان".

ودعت المنظمة الملك سلمان بن عبد العزيز، "إلى ضمان الإفراج عن الخضري ونجله هاني فورا، ودون قيد أو شرط".

وفي 9 أيلول/ سبتمبر 2019، أعلنت "حماس" عن اعتقال السعودية للخضري ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا في الحركة عن إدارة علاقاتها مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت الحركة، أن اعتقال الخضري يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

من جهته، قال المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 أيلول/ سبتمبر 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا، من بينهم الخضري ونجله.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.