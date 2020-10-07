الاسيران المحرران خضر عدنان وبلال ذياب يعلنان الاعتصام المفتوح في مقر الصليب الاحمر في مدينة جنين

وطن: أعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الاسير المحرر خضر عدنان إلى جانب، الأسير المحرر بلال ذياب شروعهما باعتصام مفتوح في مقر الصليب الأحمر في جنين، تضامناً مع الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.

ودعا الشيخ عدنان النشطاء بكل المدن لدخول مقرات الصليب والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وأي مقر دولي، تضامناً مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم (73) على التوالي.

وقال عدنان لوطن ان اعتصامهم داخل الصليب مفتوح، احتجاجا على تقصير الصليب الاحمر في الوقوف الى جانب الاسرى واصدار موقف ازاء ما يتعرضون له من انتهاكات.

ولفت عدنان الى ان موظفين الصليب الاحمر قاموا بنقل الملفات من المقر في ظل اعتصامهم ما قد يشير الى نيتهم وقف عملهم في مدينة جنين.

ولفت عدنان الى ان بعض الاسرى المحررين قدموا لمشاركتهم اعتصامهم مثل الاسير المحرر محمد علان الا انهم لم يتمكنوا من الدخول كون مقر الصليب مغلق.

ولفت عدنان الى ان مسؤولة الصليب الاحمر في شمال الضفة الغربية قدمت الى المقر وجلست معنا، لافتا الى ان الصليب مقصر في واجباته واهمها عدم اصدار بيان دولي للحالة الصحية للاسير الاخرس، واطلاع السفراء والدبلوماسيين على خطورة وضعه الصحي، باعتبار الصليب المؤسسة الدولية الوحيدة القادرة على زيارة الاسير الاخرس.

ولفت عدنان الى ان الصليب الاحمر قام باستدعاء الاجهزة الامنية اثناء اعتصامنا، واوضحنا اننا لم نقم باغلاق المقر وانما نعتصم به فقط.

ويعاني الأسير ماهر الأخرس من ظروف صحية قاسية، نتيجة مواصلة إضرابه عن الطعام لليوم 73 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وكانت زوجة الأخرس، أعلنت اليوم تضامنها مع زوجها في معركته، بالإضراب عن الطعام واعتصامها في مشفى كابلان.