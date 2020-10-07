بهدف تسويق 500 طن عنب.. الإغاثة الزراعية تزود المزارعين ب50 الف صندوق كرتوني

وطن: بدأت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) بتوزيع مستلزمات و مدخلات العنب لمساعدة الزارعين ، حيث تم توزيع 50 الف صندوق كرتوني بجودة عالية على المزارعين ، ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة برنامج " تحسين سبل العيش المستدام في المناطق الريفية / إجراءات الاستجابة للآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا " الممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي و التنمية (BMZ) وتنفيذ مؤسسة (GIZ) ، بالتعاون مع وزارة الزراعة و مجلس العنب الفلسطيني .

وسيعمل المشروع على مساعدة المزارعين لتسويق 500 طن عنب بمواصفة جيدة من خلال استخدام صناديق كرتونية بمواصفات عالية يمكن اعادة استخدمها أكثر من مرة ، حيث كان المزارعين يستخدمون صناديق كرتونية قديمة و متهالكة تؤثر على جودة العنب و هو الأمر الذي يؤدي الى ضعف التسويق و مخاطرة أثناء النقل .

و ذكر مدير برامج تطوير الأراضي في الإغاثة الزراعية م. مقبل أبو جيش أن هذا المشروع سيساعد مزارعي العنب في تخفيف مصاريف الإنتاج و التسويق، وسيخدم المشروع 250 مزارع من مزارعي العنب في محافظتي بيت لحم و الخليل ، حيث يستهدف المشروع بلدات ( البويرة ، البقعة ،بيت أمر ،حلحول ، الخضر بيت اسكاريا ،جورة الشمعة ) .

و أشادت مديرة زراعة شمال الخليل م . سحر الشعراوي بهذا النشاط الذي يهدف الى تسويق العنب في محافظات الجنوب ، كما أشادت بعمق التنسيق و العمل المشترك ما بين وزارة الزراعة و الإغاثة الزراعية وذلك لخدم المزارع و القطاع الزراعي .

من جهته، قال رئيس مجلس العنب و الفواكه الفلسطيني فتحي أبو عياش بأن هذا المشروع يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المزارع الفلسطيني ، خصوصا في ظل تفشي فايروس كورونا و صعوبة وصول المزارعين للأسواق .

كما ثمن ابو عياش دور الإغاثة الزراعية و استجابتها السريعة لإحتياجات المزارعين في مختلف المناطق ، وهو الامر على امتداد هذه المؤسسة في القطاع الزراعي الفلسطيني من خلال أنشطتها و مشاريعها و طواقمها التي تعمل في اقسى الظروف .

كما أكد حجازي مرعب رئيس بلدية حلحول على أهمية المشاريع المقدمة للمزارعين من قبل الإغاثة الزراعية التي تهدف الى تعزيز صمود المزارعين وثباتهم على أراضيهم ، وأضاف أن هذا المشروع نوعي وحيوي في ظل جائحة كورونا التي أثرت على المزارعين بشكل مباشر نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض أسعار المحاصيل وغيرها من المعيقات.

و يشار الى أن تداعيات خطيرة رصدتها طواقم الإغاثة الزراعية في القطاع الزراعي منذ بداية الجائحة في شهر أذار الماضي ، حيث تأثر المزارعين من الإجراءات التي تم اتخاذها منعا لتفشي الفايروس و قلت فرص وصولهم للأسواق و انخفضت الأسعار بشكل كبير ، كما انخفضت القدرة الشرائية لدى المواطنين وهو الامر الذي ادى الى تكدس المحاصيل لدى المزارعين وفقدان معظمهم لمصدر دخل يعيل اسرهم .