لبنان: تسجيل 1453 إصابة جديدة بكورونا و 9 حالات وفاة
07.10.2020 07:14 PM
وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بفيروس كورونا وقد بلغ 1453 خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.
وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي بلغ 48377، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 433، مبينة أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 630، من بينها 167 في العناية المركّزة.