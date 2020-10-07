فيديو | اسرى محررون لوطن: الاتفاق مع وزارة المالية على صرف رواتب الاسرى الذين تم ايقاف حساباتهم البنكية من خلال الشيكات

وطن- ابراهيم عنقاوي: أكد أسرى محررون وأهالي أسرى لـوطن، التوصل لاتفاق مع وزارة المالية يقضي بصرف رواتب الأسرى الذين تم ايقاف حساباتهم البنكية من خلال الشيكات لحين ايجاد حل جذري لقضيتهم من خلال إنشاء بنك حكومي لإدارة المال العام.

جاء ذلك خلال اعتصام أسرى محررين وأهالي أسرى أمام فرع البنك العربي في "رام الله التحتا"، اليوم، احتجاجا على ايقاف البنك حسابات 80 أسيرا.

وفي نيسان الماضي، كشف نادي الأسير عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

وكان يفترض أن يدخل الأمر العسكري حيز التنفيذ في التاسع من أيار الماضي، قبل أن يقرر وزير جيش الاحتلال تجميد العمل به.

ولمواجهة التهديدات الإسرائيلية، أعلنت الحكومة خطوات عملية لإطلاق أول بنك حكومي لإدارة المال العام، وصرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، في قطاع غزة والضفة الغربية.

يتبع..