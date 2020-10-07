شاهد | البيرة: قوة خاصة للاحتلال تصادر أسلحة من الضابطة الجمركية

رام الله-وطن: تسللت قوة خاصة للاحتلال، ظهر اليوم الخميس، إلى حي "أم الشرايط" في مدينة البيرة متخفية بباص مدني.

وقالت مصادر خاصة لـوطن، إن دورية للضابطة الجمركية اعترضت مصادفة مركبة القوات الخاصة، فقامت الأخيرة وبمعاونة من جنود الاحتلال بالسيطرة على دورية الضابطة الجمركية ومصادرة أسلحتهم.

يذكر أن مدير العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، إبراهيم عيّاش، رفض التعليق لـوطن، وقال إن الملف الإعلامي لهذه الحادثة إحيل للمتحدث باسم الداخلية غسان نمر، الذي بدوره لم يرد عن هاتفه.

وظهر في فيديو متداول على وسائل التواصل، جنود الاحتلال وهم يغادرون سيارة مدنية، ثم استنفروا في الشارع، فيم ظهر أفراد الضابطة الجمركية وهم مقيّدون.