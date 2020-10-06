مدير الطب الوقائي يحذر: قد نصل إلى سيناريو إعادة إغلاق قطاع غزة

وطن: حذر مجدي ضهير مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، من خطورة استمرار ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال ضهير: " قد نصل إلى سيناريو إعادة إغلاق قطاع غزة بالكامل لو استمرت اعداد الاصابات في الارتفاع"، مشددا على أنه في حال ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا فإن ذلك سيشكل خطرا حقيقيا على غزة.

وأوضح أن وزارته تعمل على تجهيز المنظومة الصحية لفصل الشتاء في خضم انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها وصلت إلى مستوى جيد من الجهوزية للتعامل مع فيروس كورونا.