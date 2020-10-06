الرجوب: لم يتم تحديد موعد لاجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة، وقريبا ستصدر الدعوة للاجتماع

وطن: قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب أنه لم يكن هناك اتفاق على موعد للاجتماع الثاني للأمناء العامين للفصائل وحتى اللحظة لا يوجد اتفاق على موعد.

وأضاف أنه قريبا سيكون دعوة لاجتماع للأمناء العامين في القاهرة، تحت رعاية الرئيس محمود عباس للإعلان عن خارطة طريق، وقد أخبرنا المصريون أنهم جاهزين من حيث المبدأ لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المؤتمر.

وأوضح الرجوب في مقابلة مع قناة "الميادين" أنه بعد صدور المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات سيعقد اجتماعا لجميع الفصائل .

وأكد أنه تم التوافق مع حماس في القنصلية الفلسطينية في اسطنبول دون رعاية او شراكة أي دولة، ولن نكون الا في المحور العربي وفي مقدمة المواقف التي لها علاقة بالانتماء والاجماع العربي.

وقال الرجوب: نسعى لبناء شراكة وطنية فلسطينية مع الفصائل بما فيها حماس لتشكيل جبهة سياسية موحدة.

وأكد الرجوب: نتعرض لإغراءات وضغوطات من أطراف بحجة تعرضهم لضغوط أمريكية لافشال اجراءات الانتخابات، رافضا الحديث عن تلك الأطراف، لكنه قال "ليس كل ما يُعرف يقال".

وأشار إلى أن جولته في لقاءات الفصائل في عدة عواصم عربية بالاضافة الى اسطنبول دليل على جديلة الرئيس واللجنة المركزية لاتمام المصالحة. مضيفا: جئنا الى سوريا لوضع الفصائل في الخارج في صورة الاتفاق الذي وقعناه مع حماس.

وأكد الرجوب: اتفقنا مع حماس على اجراء انتخابات تشريعية وفق القانون النسبي.

ولفت إلى أن لقاءه مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أكد المقداد موقف دمشق الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع مع الاحتلال.

وقال الرجوب "إننا ذاهبون الى تصعيد في المقاومة الشعبية ولذلك نحتاج شراكة فلسطينية وقيادة موحدة".