القبض على 3 اشخاص مشتبه بهم بالسرقة في جنين

وطن: القت الشرطة اليوم القبض على 3 اشخاص مشتبه بهم بسرقة منزل في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة من مواطنة مفادها سرقة خزنة من منزلها بداخلها مصاغ ذهبي قدرت المشتكيه ثمنه بـ6 الاف شيكل ومبلغ مالي قرابة ال 20الف شيكل.

وأضافت ان شرطة المباحث تحركت الى المنزل وباشرت جمع الأدلة والبحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة لمعرفة الفاعل حيث تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وبإحضاره افاد بقيامه برفقة شخصين اخرين بالسرقة وتم إحضارهم لاحقا وافادوا عن مكان وجود الخزنه وإحضارها وضبط المسروقات.

وأكدت توقيف المشتبه بهم الثلاث مدة 24 ساعة تمهيدا لاحالتهم والمضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصولا.