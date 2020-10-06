155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف جاليتنا في قطر والولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات حول العالم إلى 6405 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بين جالياتنا لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد الوفيات 266 وفاة.

وأكدت الوزارة تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس بين جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، في كل من: دالاس، والينوي، وفرجينيا، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية الى 3825 إصابة، مشيرة إلى أنه لم تسجل اية حالة وفاة لليوم السادس على التوالي، ليبقى عدد الوفيات 78 حالة.

وأفادت الوزارة بتسجيل 127 إصابة جديدة في صفوف جاليتنا في قطر، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1256، منها 84 حالة نشطة في الحجر الصحي خارج المستشفى، و7 حالات نشطة ليست حرجة، وهي قيد العلاج في المستشفى، إضافة إلى حالتين حرجتين في العناية المكثفة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 143 حالة تعاف جديدة بين الجالية، ليرتفع عدد المتعافين الى 1155 حالة، فيما يبلغ عدد الوفيات السابقة 8 حالات.