102 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومين في القدس

وطن: افاد الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس انه تم تسجيل 102 اصابة بفيروس كورونا في القدس المحتلة مقابل 194 حالة شفاء لينخفض عدد الإصابات النشطة في المدينة إلى 1069 إصابة.

وأوضح الطبيب المقدسي ان محطتي الفحص في الشيخ جراح وجبل المكبر تعملان يوميا حتى نهاية الأسبوع من الثالثة بعد الظهر لغاية الحادية عشرة قبل منتصف الليل. داعيا المواطنين إلى الإقبال على اجراء الفحوصات حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم .

وأكد الطبيب الجبريني "اننا نراهن على وعي الجمهور المقدسي بالتزام المعايير الصحية للوقاية وايقاف سلسلة انتشار العدوى، وذلك بالتزام الكمامة بشكل سليم مع تغطية الأنف والفم، التباعد الاجتماعي والحد من التجمهرات، ومواظبة التعقيم".